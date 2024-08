Mehrheit gegen frühen Verkauf von Spekulatius und Lebkuchen

KÖLN (dpa-AFX) - Sollte Lebkuchen und Spekulatius schon im Sommer in den Supermarktregalen liegen? Nein, finden jedenfalls viele Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland. Zwei Drittel lehnen es laut einer Yougov-Umfrage ab, dass es bereits im August Weihnachtsgebäck in den Geschäften zu kaufen gibt. Gut ein Viertel befürwortet hingegen, dass die Artikel so früh erhältlich sind, knapp 10 Prozent machen keine Angaben.

Yougov hat Ende August mehr als 2.000 Verbraucher ab 18 Jahren repräsentativ zu dem Thema befragt. Frauen stehen dem frühen Verkauf der Produkte demnach etwas kritischer gegenüber als Männer. Menschen zwischen 18 und 44 Jahren haben daran weniger auszusetzen als ältere. Die meisten kaufen Weihnachtsgebäck erst ab November. Vier von zehn geben dies laut Yougov an. 22 Prozent greifen erst im Dezember zu, 14 Prozent im Oktober. Nur jeder Zehnte kauft die Produkte früher, lediglich 3 Prozent schon im August.

Spitzenreiter in der Gunst der Verbraucher ist Lebkuchen. 41 Prozent der Befragten nennen die Gebäcksorte als ihr beliebtestes Weihnachtsgebäck. Dahinter folgen Spekulatius und Plätzchen (jeweils 33 Prozent), Dominosteine (25) und Stollen (23).

Weiter hinten laden Zimtsterne (17) und Printen (8). Dabei fällt auf: Spekulatius und Plätzchen sind bei Personen unter 25 Jahren besonders gefragt. Ältere Verbraucher greifen hingegen häufiger zu Stollen und Dominosteinen.

Die Handelsunternehmen bringen Gebäck wie Lebkuchen und Spekulatius nach eigenen Angaben schon seit vielen Jahren frühzeitig - also im Laufe des August oder Anfang September - in den Verkauf./cr/DP/zb