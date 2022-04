Mehrheit in Deutschland gegen Energieembargo - hohe Preise im Alltag spürbar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Mehrheit der Menschen in Deutschland lehnt ein vollständiges Energieembargo gegen Russland ab. Das geht aus einer Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach im Auftrag der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Mittwoch) hervor. 57 Prozent der Teilnehmer sind demnach dafür, weiter Öl und Gas aus Russland zu beziehen, nur knapp jeder Dritte (30 Prozent) ist für ein vollständiges Energieembargo. Befragt wurden die Teilnehmer zwischen dem 25. März und dem 6. April, also größtenteils vor Entdeckung der Gräueltaten von Butscha am 3. April.

Die wirtschaftlichen Auswirkungen des Ukraine-Kriegs sind für viele Deutsche bereits spürbar: 68 Prozent der Umfrageteilnehmer fühlen sich nach eigener Aussage durch steigende Heizkosten belastet, jeder Zweite (51 Prozent) empfindet die hohen Spritpreise als Belastung. 47 Prozent der Befragten heizen deswegen zu Hause bereits weniger, 37 Prozent wollen weniger Auto fahren. Mehr als die Hälfte der Befragten (54 Prozent) achtet zudem beim Einkaufen mehr auf die Preise./toh/DP/jha