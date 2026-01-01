SIE Aktie
WKN DE: A41ADM / ISIN: JP3161620004
|
01.01.2026 15:47:00
Mehrwertsteuersenkung in der Gastronomie: Drei Wirte berichten, was sie wirklich bringt
Sieben Prozent statt 19: Die Mehrwertsteuer sinkt fürs Essen im Restaurant, eine umstrittene Entscheidung. Drei Wirte erklären, warum ihnen das kaum reicht und wo Gäste etwas davon haben werden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!