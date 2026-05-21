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21.05.2026 15:33:00
Mehrwertsteuersenkung - Softwarefirma: "Staus" bei Kassenumstellung
"Was politisch als Entlastung gedacht ist, bedeutet für viele Betriebe jetzt zusätzlichen Umstellungsaufwand, neue Kosten und steigenden Zeitdruck", so Knasmüller. Es gebe bereits erste "Service-Staus". In der Praxis aufwendig sei nicht nur die technische Umstellung, sondern die korrekte Zuordnung der betroffenen Produkte. Betroffene Unternehmen sollten die Zeit bis zum 1. Juli - ab dann gelten die neuen Steuersätze - rasch für eine Umstellung nutzen.
Grundsätzlich für die Umsatzsteuersenkung sprach sich dann der Gewerkschaftsbund ÖGB aus. "Zu kritisieren ist, dass die Mehrwertsteuersenkung nicht durch eine Preismonitoring und Preiskontrolle entlang der Wertschöpfungskette flankiert wird", merkt Angela Pfister, Leiterin des volkswirtschaftlichen Referats im ÖGB, an.
spo/bel
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