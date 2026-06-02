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02.06.2026 06:31:29
Mehta Housing Finance gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Mehta Housing Finance lud am 30.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,08 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,360 INR je Aktie generiert.
Der Umsatz wurde auf 2,2 Millionen INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 92,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 29,4 Millionen INR umgesetzt worden waren.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 2,25 INR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von -0,710 INR erwirtschaftet worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 34,27 Millionen INR – das entspricht einem Minus von 31,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 49,85 Millionen INR in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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