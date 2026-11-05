Mehta Housing Finance öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Mehta Housing Finance hat am 02.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,16 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,250 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 78,47 Prozent zurück. Hier wurden 5,0 Millionen INR gegenüber 23,3 Millionen INR im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at