MEI Pharma hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

MEI Pharma lud am 09.09.2022 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,210 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MEI Pharma -0,050 USD je Aktie generiert.

Umsatzseitig standen -0,6 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 105,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MEI Pharma 10,1 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,500 USD. Im Vorjahr hatten -0,680 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 40,70 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 59,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 25,54 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 0,456 USD prognostiziert. Den Umsatz hatten die Experten bei 41,79 Millionen USD erwartet.

