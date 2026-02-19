MEI Pharma Registered gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

MEI Pharma Registered hat am 17.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,82 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei MEI Pharma Registered ein EPS von -0,400 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at