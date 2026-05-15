MEI Pharma Registered verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

MEI Pharma Registered hat am 13.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

MEI Pharma Registered vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,66 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,390 USD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at