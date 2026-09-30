MEI Pharma Registered: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

MEI Pharma Registered hat am 28.09.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,38 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MEI Pharma Registered -0,400 USD je Aktie generiert.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 2,060 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MEI Pharma Registered -2,390 USD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at