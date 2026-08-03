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03.08.2026 06:31:29
Meidensha gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Meidensha lud am 31.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
In Sachen EPS wurden 111,53 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Meidensha 10,26 JPY je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz wurden 73,41 Milliarden JPY gegenüber 58,39 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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