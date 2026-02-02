|
Meidensha vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Meidensha hat am 30.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 167,75 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 84,58 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Meidensha in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,44 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 72,71 Milliarden JPY im Vergleich zu 70,98 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
