Meidensha veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Meidensha hat am 30.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 78,50 JPY, nach 34,42 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,44 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 80,35 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 72,75 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at