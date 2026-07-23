Meier Tobler Aktie
WKN DE: A1T798 / ISIN: CH0208062627
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23.07.2026 07:00:06
Meier Tobler Group AG: Meier Tobler kehrt im ersten Halbjahr 2026 zu Umsatzwachstum zurück
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Meier Tobler Group AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
English version: meiertobler.ch/de/investoren/ad-hoc-mitteilungen
Schwerzenbach, 23. Juli 2026
Meier Tobler kehrt im ersten Halbjahr 2026 zu Umsatzwachstum zurück
Meier Tobler steigerte den Nettoumsatz im ersten Halbjahr 2026 auf CHF 242.7 Mio. (Vorjahr: CHF 234.8 Mio.). Dies entspricht einem Wachstum von 3.4 Prozent. Das betriebliche Ergebnis auf Stufe EBITDA lag mit CHF 17.3 Mio. genau auf Vorjahresniveau; die EBITDA-Marge betrug 7.1 Prozent (Vorjahr: 7.4 Prozent).
Im Handelsgeschäft erzielte Meier Tobler im ersten Halbjahr 2026 ein deutliches Wachstum und kehrte damit den rückläufigen Umsatztrend der vergangenen Jahre um. Die eingeleiteten Massnahmen zur Margenverbesserung wirkten einem weiterhin hohen Preisdruck entgegen und dürften im zweiten Halbjahr zunehmend zum Tragen kommen. Die zentrale Logistik arbeitete weiterhin effizient und erreichte unverändert ein hohes Qualitätsniveau. Im zweiten Halbjahr wird Meier Tobler zudem die neue E-Commerce-Plattform lancieren und die Kunden schrittweise auf die neue Plattform überführen. Damit erhalten die Kunden künftig einen modernen digitalen Zugang zum vollständigen Produktsortiment von Meier Tobler, mit 24/7-Verfügbarkeit, einfacher Suche und einer rundum verbesserten Nutzererfahrung.
Im Bereich Wärmeerzeugung startete Meier Tobler verhalten ins Jahr, verzeichnete jedoch ein starkes zweites Quartal. Der Markt belebte sich insgesamt; nach zwei rückläufigen Jahren wuchs der Wärmepumpenmarkt im ersten Halbjahr 2026 erstmals wieder. Gleichzeitig setzte die Verschiebung von fossilen Heizsystemen hin zu Wärmepumpen wieder ein. Ein breiter Marktschub infolge des Wegfalls des Eigenmietwerts blieb vorerst aus, und der Preisdruck blieb hoch. Dank deutlich höherer Wärmepumpen-Stückzahlen erzielte der Bereich Wärmeerzeugung im ersten Halbjahr eine positive Umsatzentwicklung. Erfolgreich verlief auch die Lancierung des neuen Oertli-Wärmepumpensortiments mit natürlichen Kältemitteln, das im Markt gut aufgenommen wurde.
Das Servicegeschäft verzeichnete im ersten Halbjahr 2026 einen schwachen Start mit tieferem Umsatz und Ergebnis. Gründe dafür waren eine ungewöhnliche Anzahl Störungen in den Wintermonaten sowie viele Vakanzen bei den Servicetechnikern. Dadurch entstand per Halbjahr ein Rückstand bei den erledigten Revisionen. Meier Tobler hat gezielte Gegenmassnahmen eingeleitet: Die Rekrutierung zusätzlicher Techniker wurde intensiviert, die Produktivität im Feld erhöht und die Disposition effizienter ausgerichtet. Im zweiten Halbjahr sollen dadurch Revisionen aufgeholt und der Rückstand reduziert werden.
Im Geschäftsbereich Klimasysteme hielt das positive Momentum im ersten Halbjahr 2026 an. Meier Tobler erzielte ein Umsatzwachstum und steigerte zugleich den Auftragsbestand. Hauptumsatzträger waren grosse Kälteanlagen und Klimaprojekte für industrielle und gewerbliche Anwendungen. Aufgrund der hohen Temperaturen wurden im Frühsommer zudem kleinere Split-Klimaanlagen für Wohnräume, Büros und kleinere Gewerbeflächen besonders stark nachgefragt.
Cashflow, Nettoverschuldung, Eigenkapital
Veränderung in der Konzernleitung
Ausblick
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Über Meier Tobler
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Meier Tobler Group AG
|Bahnstrasse 24
|8603 Schwerzenbach
|Schweiz
|Telefon:
|+41 44 806 41 41
|E-Mail:
|info@meiertobler.ch
|Internet:
|www.meiertobler.ch
|ISIN:
|CH0208062627
|Valorennummer:
|20806262
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Stuttgart, Tradegate BSX; SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2370100
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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