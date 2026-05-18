Meiho: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Meiho lud am 15.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 74,53 JPY gegenüber 67,96 JPY im Vorjahresquartal.

Meiho hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,06 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3,94 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at