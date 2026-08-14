Meiho: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Meiho ließ sich am 13.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Meiho die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 57,96 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Meiho ein Ergebnis je Aktie von -28,670 JPY vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 3,64 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,86 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -5,770 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Meiho ein EPS von 35,83 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 13,56 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 13,01 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at