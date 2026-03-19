MEIHO: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

MEIHO hat am 17.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 24,56 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,57 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 117,99 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9,94 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4,56 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at