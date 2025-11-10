Meiho Facility Works präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Meiho Facility Works präsentierte in der am 07.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Es stand ein EPS von 26,88 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Meiho Facility Works noch ein Gewinn pro Aktie von 25,07 JPY in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 1,58 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Meiho Facility Works 1,41 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at