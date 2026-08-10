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10.08.2026 06:31:29
Meiho Facility Works präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Meiho Facility Works veröffentlichte am 07.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 23,71 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 21,90 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Meiho Facility Works im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,30 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,48 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 1,41 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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