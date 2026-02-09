Meiho Facility Works präsentierte Quartalsergebnisse

Meiho Facility Works stellte am 06.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 15,63 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 14,80 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,86 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,62 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,47 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at