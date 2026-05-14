Meiho Facility Works: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Meiho Facility Works äußerte sich am 12.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 15,52 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 19,33 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,83 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,59 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,51 Milliarden JPY.

Meiho Facility Works hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 79,93 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 78,16 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 6,11 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 5,72 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at