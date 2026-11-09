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09.11.2026 06:31:29
Meiho Facility Works stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Meiho Facility Works hat am 06.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS lag bei 28,70 JPY. Im letzten Jahr hatte Meiho Facility Works einen Gewinn von 26,88 JPY je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite standen 1,62 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,58 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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