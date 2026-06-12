MEIHO gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

MEIHO hat am 11.06.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.04.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 23,28 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 19,98 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 8,61 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,09 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at