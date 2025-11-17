Meiho informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Meiho hat am 14.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 24,05 JPY. Im Vorjahresquartal hatten -15,900 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 10,42 Prozent auf 2,57 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,87 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at