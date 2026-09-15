MEIHO legte Quartalsergebnis vor

MEIHO hat am 14.09.2026 das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 38,56 JPY gegenüber 28,62 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 13,42 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte MEIHO 9,95 Milliarden JPY umgesetzt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 90,23 JPY beziffert, während im Vorjahr 64,21 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 23,82 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 36,89 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 29,80 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at