Meiho legte Quartalsergebnis vor

Meiho hat am 13.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei -23,01 JPY. Ein Jahr zuvor waren -24,050 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 28,29 Prozent auf 3,30 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,57 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at