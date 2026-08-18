MeiHua A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

MeiHua A hat am 15.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,20 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,260 CNY je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6,25 Milliarden CNY umgesetzt, gegenüber 6,01 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at