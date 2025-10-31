MeiHua A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

MeiHua A hat am 29.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,44 CNY gegenüber 0,180 CNY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat MeiHua A im vergangenen Quartal 5,94 Milliarden CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte MeiHua A 6,04 Milliarden CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at