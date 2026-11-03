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03.11.2026 06:31:28
MeiHua A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
MeiHua A hat sich am 31.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,02 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,440 CNY je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,58 Prozent auf 5,72 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel hatte MeiHua A 5,94 Milliarden CNY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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