Meiji: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Meiji hat am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,18 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,130 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,03 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,89 Milliarden USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,82 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at