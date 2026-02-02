|
02.02.2026 06:31:29
MEIJI ELECTRIC INDUSTRIES gewährte Anlegern Blick in die Bücher
MEIJI ELECTRIC INDUSTRIES hat sich am 30.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.
In Sachen EPS wurden 37,53 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MEIJI ELECTRIC INDUSTRIES 49,93 JPY je Aktie eingenommen.
Mit einem Umsatz von 17,07 Milliarden JPY, gegenüber 18,88 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 9,59 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen rutschen ab
In Fernost geht es zum Start in den Februar deutlich nach unten.