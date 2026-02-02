MEIJI ELECTRIC INDUSTRIES gewährte Anlegern Blick in die Bücher

MEIJI ELECTRIC INDUSTRIES hat sich am 30.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen EPS wurden 37,53 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MEIJI ELECTRIC INDUSTRIES 49,93 JPY je Aktie eingenommen.

Mit einem Umsatz von 17,07 Milliarden JPY, gegenüber 18,88 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 9,59 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at