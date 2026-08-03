MEIJI ELECTRIC INDUSTRIES legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

MEIJI ELECTRIC INDUSTRIES hat am 31.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 7,73 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 34,54 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat MEIJI ELECTRIC INDUSTRIES 14,25 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 15,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 16,88 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at