MEIJI ELECTRIC INDUSTRIES legte Quartalsergebnis vor

MEIJI ELECTRIC INDUSTRIES äußerte sich am 31.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 68,04 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 39,63 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,43 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 19,02 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 19,87 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at