MEIJI ELECTRIC INDUSTRIES: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

MEIJI ELECTRIC INDUSTRIES präsentierte am 30.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS lag bei 59,14 JPY. Im letzten Jahr hatte MEIJI ELECTRIC INDUSTRIES einen Gewinn von 68,04 JPY je Aktie eingefahren.

Mit einem Umsatz von 17,93 Milliarden JPY, gegenüber 19,87 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 9,77 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at