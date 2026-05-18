18.05.2026 06:31:29

MEIJI ELECTRIC INDUSTRIES stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

MEIJI ELECTRIC INDUSTRIES hat am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 83,03 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 91,32 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 12,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 22,54 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 25,62 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

In Sachen EPS wurden 223,14 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MEIJI ELECTRIC INDUSTRIES 191,34 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat MEIJI ELECTRIC INDUSTRIES im vergangenen Geschäftsjahr 76,36 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte MEIJI ELECTRIC INDUSTRIES 78,67 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at

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