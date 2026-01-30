Meiji Shipping: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Meiji Shipping hat sich am 29.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 47,44 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 16,39 JPY je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,55 Prozent auf 15,48 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15,57 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at