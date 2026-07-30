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30.07.2026 06:31:29
Meiji Shipping öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Meiji Shipping hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Das EPS lag bei 26,42 JPY. Im letzten Jahr hatte Meiji Shipping einen Gewinn von 85,33 JPY je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite standen 15,46 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15,37 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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