03.11.2025 06:31:29
Meiji Shipping präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Meiji Shipping gab am 31.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 2,37 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Meiji Shipping -3,900 JPY je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 14,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 14,49 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 16,93 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
