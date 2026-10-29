Meiji Shipping stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Meiji Shipping lud am 28.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 13,25 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Meiji Shipping -2,370 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,35 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 15,41 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 14,49 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at