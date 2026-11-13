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13.11.2026 06:31:28
Meiji veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Meiji lud am 12.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
In Sachen EPS wurden 50,79 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Meiji 42,00 JPY je Aktie eingenommen.
Der Umsatz lag bei 308,97 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 2,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 301,32 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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