|
09.02.2026 06:31:29
Meiko Electronics legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Meiko Electronics hat am 06.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 206,67 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 239,59 JPY je Aktie generiert.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,95 Prozent auf 60,54 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 53,60 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!