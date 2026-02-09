Meiko Electronics legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Meiko Electronics hat am 06.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 206,67 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 239,59 JPY je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,95 Prozent auf 60,54 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 53,60 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at