Meiko Electronics vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Meiko Electronics hat am 06.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurden 29,21 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Meiko Electronics 108,02 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 92,53 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 58,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 58,42 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at