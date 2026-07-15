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15.07.2026 06:31:29
MEIKO NETWORK JAPAN präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
MEIKO NETWORK JAPAN hat am 14.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 21,20 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -10,740 JPY erwirtschaftet worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,86 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,61 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 5,35 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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