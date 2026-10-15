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15.10.2026 06:31:29
MEIKO NETWORK JAPAN: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
MEIKO NETWORK JAPAN hat am 14.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 16,26 JPY gegenüber 39,15 JPY im Vorjahresquartal.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7,53 Milliarden JPY – ein Plus von 3,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MEIKO NETWORK JAPAN 7,25 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 33,25 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 68,44 JPY erwirtschaftet worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 26,04 Milliarden JPY – ein Plus von 4,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem MEIKO NETWORK JAPAN 24,83 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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