MEIKO NETWORK JAPAN: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

MEIKO NETWORK JAPAN hat am 10.04.2026 die Bücher zum am 28.02.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 24,88 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 27,39 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,20 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,87 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 6,53 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at