|
10.02.2026 06:31:29
Meiko Trans gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Meiko Trans hat am 09.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS wurde auf 65,70 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 57,10 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Meiko Trans hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 21,26 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 20,14 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX dreht ins Minus -- DAX legt zu - über 25.000 Punkten -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag mit negativer Tendenz. Der deutsche Leitindex verbucht Gewinne. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Donnerstag uneinheitlich.