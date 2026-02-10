Meiko Trans gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Meiko Trans hat am 09.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 65,70 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 57,10 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Meiko Trans hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 21,26 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 20,14 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at