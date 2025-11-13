Meiko Trans: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Meiko Trans stellte am 12.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei 42,36 JPY. Im letzten Jahr hatte Meiko Trans einen Gewinn von 42,41 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde auf 20,22 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 20,86 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at