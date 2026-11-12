Meiko Trans: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Meiko Trans hat am 11.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 37,86 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 42,36 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 21,91 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 20,22 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at