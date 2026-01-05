Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
|
05.01.2026 18:00:00
Meilenstein für die Interaktion zwischen Mensch und Fahrzeug. BMW Intelligent Personal Assistant erweitert um Amazon Alexa+ Technologie.
+++ Neues Level eines natürlichen Dialogs mit integriertem KI-Assistenten, erstmalig im neuen BMW iX3 +++ Verfügbar in Deutschland und den USA mit der Markteinführung 2026 +++ Präsentation auf der CES 2026 +++Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
