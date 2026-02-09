UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
|
09.02.2026 14:32:43
Meilenstein für My-Way-Plattform der UBS
Kunden der UBS haben auf der digitalen Vermögensverwaltungsplattform nun mehr als 30 Milliarden Dollar investiert. Damit scheint die Grossbank mit der Skalierung auf gutem Weg zu sein.
Nachrichten zu UBS
|
15:59
|Börse Zürich in Grün: SPI verbucht am Montagnachmittag Gewinne (finanzen.at)
|
15:59
|SIX-Handel: SLI liegt im Plus (finanzen.at)
|
15:59
|Börse Zürich in Grün: SMI am Montagnachmittag mit Gewinnen (finanzen.at)
|
12:27
|Schwache Performance in Zürich: SMI liegt im Minus (finanzen.at)
|
12:27
|Handel in Europa: STOXX 50 in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
12:27
|Handel in Zürich: So steht der SPI am Montagmittag (finanzen.at)
|
12:27
|Börse Zürich in Grün: Am Mittag Pluszeichen im SLI (finanzen.at)
|
06.02.26
|Optimismus in Zürich: SMI beendet die Freitagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
Analysen zu UBS
|06.02.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|UBS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.26
|UBS Kaufen
|DZ BANK
|05.02.26
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|04.02.26
|UBS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.02.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|UBS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.26
|UBS Kaufen
|DZ BANK
|05.02.26
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|04.02.26
|UBS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.02.26
|UBS Kaufen
|DZ BANK
|05.02.26
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|04.02.26
|UBS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.02.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|04.02.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.02.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|04.02.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|12.01.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|25.11.25
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|07.11.25
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|UBS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.04.25
|UBS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.04.25
|UBS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.02.25
|UBS Halten
|DZ BANK
|04.02.25
|UBS Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|UBS
|37,22
|0,22%
